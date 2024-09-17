Маск рассказал об особенности нового зрительного импланта Neuralink

Маск: имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим от рождения людям

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что новый зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям. При этом в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку, отметил Маск в соцсети X.

«Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения», — объяснил бизнесмен.

Илон Маск уточнил, что сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari. Но в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре.

Ранее Илон Маск заявил, что имплант его стартапа Neuralink позволит дать людям суперспособности. Заявив в августе о том, что Neuralink чипировала второго пациента, миллиардер пообещал, что мозговые импланты изменят жизнь.

В конце июля первый человек с имплантом компании Илона Маска Neuralink Нолан Арбо рассказал, что эффективность работы устройства повышается. По словам Арбо, это стало возможным благодаря перенастройке чипа.