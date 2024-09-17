Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:53, 17 сентября 2024Наука и техника

Маск рассказал об особенности нового зрительного импланта Neuralink

Маск: имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим от рождения людям
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что новый зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям. При этом в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку, отметил Маск в соцсети X.

«Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения», — объяснил бизнесмен.

Илон Маск уточнил, что сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari. Но в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре.

Ранее Илон Маск заявил, что имплант его стартапа Neuralink позволит дать людям суперспособности. Заявив в августе о том, что Neuralink чипировала второго пациента, миллиардер пообещал, что мозговые импланты изменят жизнь.

В конце июля первый человек с имплантом компании Илона Маска Neuralink Нолан Арбо рассказал, что эффективность работы устройства повышается. По словам Арбо, это стало возможным благодаря перенастройке чипа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Числится пропавшим без вести». Российский военкор рассказал подробности расследования гибели Гудвина

      Зеленского возмутило задержание Усика в Польше

      Названа настоящая причина подготовки Шольцем мирного плана по Украине

      В России оценили защищенность украинских Leopard 1 с «Контактом»

      Названа причина задержания боксера Усика в Польше

      В Генштабе ВСУ рассказали о напряженной обстановке на купянском направлении

      Маск рассказал об особенности нового зрительного импланта Neuralink

      На Украине предрекли разгром ВСУ из-за наступления России

      МИД Ирана назвал взрывы пейджеров в Ливане терактом

      Жена Усика прокомментировала задержание боксера в Польше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше