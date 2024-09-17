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15:15, 17 сентября 2024Россия

Минобрнауки раскрыло подробности о напавшем на школу в Челябинске ученике

Минобрнауки: напавший на школу в Челябинске ученик не состоял на учете в ПДН

Фото: Георгий Лисицкий / Коммерсантъ

Ученик, который напал на школу №68 в Челябинске, не состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом сообщили в Минобрнауки Челябинской области, передает ТАСС.

«Ребенок не состоял на учете», — сообщили в ведомстве, добавив, что после ЧП школа работает в штатном режиме. Образовательная организация состоит из трех филиалов, в одном из которых дети обучаются по адаптивным образовательным программам.

Подростка, который напал на школьников и учителя с молотком, увезли в психиатрическую клинику. Предварительно, недавно он проходил там лечение. В сети также появилось одно из последних сообщений ученика. За несколько часов до нападения мальчик опубликовал пост о рабстве, одним из проявлений которого он считает систему среднего образования. В публикации он также затронул тему свободы слова.

Утром 16 сентября подросток напал на детей и педагогов в школе №68. Пострадали четверо детей и один взрослый. По рассказу одного из учеников, нападение произошло на первом этаже после первого урока — в этот момент детей закрыли в классах в целях безопасности.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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