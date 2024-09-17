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09:19, 17 сентября 2024Россия

Начальник российского полигона заявил о готовности к ядерным испытаниям

Начальник полигона на Новой Земле Синицын заявил о готовности к испытаниям ЯО

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Полигон на Новой Земле готов к возобновлению ядерных испытаний. Об этом его начальник Андрей Синицын сообщил журналистам «Российской газеты».

К возобновлению испытаний ядерного оружия (ЯО) готов как персонал, так и материально-техническая база, пояснил собеседник издания. На Новой Земле готовы получить приказ «в любой момент», пояснил он.

Для обеспечения безопасности полигона на нем, по словам Синицына, регулярно происходит учебное отражение атак беспилотников. Параллельно с этим там готовят своих специалистов по управлению беспилотными системами. Учебная программа основана на опыте, полученном в ходе спецоперации.

1 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва изменит свою ядерную доктрину. Необходимость этого подтвердили и в Кремле.

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      Алан Босиков
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