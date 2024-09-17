Омбудсмен допустила связь нападения подростка на школу в Челябинске с суицидальным квестом

Львова-Белова: к нападению на школу в Челябинске мог привести суицидальный квест

К нападению 13-летнего подростка с молотком на школу в Челябинске могло привести его участие в суицидальном квесте. Эту связь допустила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

«Есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом, мы сейчас тоже в этом разбираемся», — сказала омбудсмен.

Она также подчеркнула важность блокировки негативного и деструктивного контента в сети.

Ранее стало известно, что возможную связь нападения на школу с суицидальной игрой проверяют силовики. По неофициальным данным, она была обнаружена в июле. Чтобы стать ее участником, подросткам нужно было записать видео с рассказом о своих планах. После этого им якобы выдавали инструкции для нападений и актов вандализма.

О нападении вооруженного молотком, ножом и пневматическим пистолетом подростка на школу №68 в Челябинске стало известно утром 16 сентября. Школьника удалось обезвредить 57-летней учительнице химии и биологии Нине Шошиной, которая в результате была ранена. Всего пострадали пять человек, среди которых четверо несовершеннолетних, включая самого нападавшего.