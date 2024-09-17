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07:29, 17 сентября 2024Экономика

Под налог на вклады подпадут доходы свыше 190 тысяч рублей

«Известия» рассказали, какие доходы попадут под налог на вклады за 2023 год

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Под налог с процентами по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей. Об этом написало издание «Известия».

Порог был повышен после увеличения ключевой ставки до 19 процентов. Так, чтобы получать доход более 190 тысяч рублей, на депозите и накопительных счетах должно лежать более 1 млн рублей, указано в статье. Была изменена необлагаемая база для налога, которая теперь рассчитывается как 1 миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в отчетном году.

Накануне бывший профессор ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган заявил, что Центробанк России повышает ключевую ставку для снижения уровня потребления и повышения уровня накоплений среди населения. По словам эксперта, в стране растут реальные доходы: из-за низкой безработицы и дефицита рабочих рук работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь сотрудников.

В свою очередь, глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила ужесточение денежно-кредитной политики регулятора стремлением сбить инфляцию до четырехпроцентного уровня. Последнее необходимо для сохранения сбережений граждан.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов с 18 до 19 процентов. Главной причиной такого решения стало сохраняющееся высокое инфляционное давление. В регуляторе также считают, что к концу года инфляция не опустится до прогнозируемого ранее диапазона в 6,5-7 процентов.

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      Марина Совина
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