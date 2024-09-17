Стала известна зарплата Сафонова в ПСЖ

Российский вратарь ПСЖ Сафонов зарабатывает в два раза меньше Доннаруммы

Стала известна зарплата российского голкипера «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова. Цифры приводит французское издание L'Equipe.

Сафонов получает 400 тысяч евро в месяц. Основной вратарь ПСЖ итальянец Джанлуиджи Доннарумма зарабатывает 849,5 тысячи евро.

Ранее Сафонов рассказал о недостающих во Франции вещах. «Борщ — мое любимое блюдо, и без него было тяжеловато. Но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось», — заявил российский вратарь.

Сафонов перешел в ПСЖ в июне 2024 года. За трансфер вратаря из «Краснодара» заплатили 20 миллионов евро. На данный момент россиянин не провел в составе клуба из столицы Франции ни одного официального матча. Вероятно, его дебют состоится завтра, 18 сентября, во встрече Лиги чемпионов против испанской «Жироны». Доннарумма пропустит этот поединок из-за мышечного растяжения.