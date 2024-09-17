Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ювентус
Сегодня
19:45 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Штутгарт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Милан
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
14:28, 17 сентября 2024Спорт

Стала известна зарплата Сафонова в ПСЖ

Российский вратарь ПСЖ Сафонов зарабатывает в два раза меньше Доннаруммы
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Стала известна зарплата российского голкипера «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова. Цифры приводит французское издание L'Equipe.

Сафонов получает 400 тысяч евро в месяц. Основной вратарь ПСЖ итальянец Джанлуиджи Доннарумма зарабатывает 849,5 тысячи евро.

Ранее Сафонов рассказал о недостающих во Франции вещах. «Борщ — мое любимое блюдо, и без него было тяжеловато. Но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось», — заявил российский вратарь.

Сафонов перешел в ПСЖ в июне 2024 года. За трансфер вратаря из «Краснодара» заплатили 20 миллионов евро. На данный момент россиянин не провел в составе клуба из столицы Франции ни одного официального матча. Вероятно, его дебют состоится завтра, 18 сентября, во встрече Лиги чемпионов против испанской «Жироны». Доннарумма пропустит этот поединок из-за мышечного растяжения.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      «Чрезвычайно враждебная обстановка». В России объяснили увеличение численности армии и оценили необходимость мобилизации

      Звезда «Эмили в Париже» рассказала о любимом наряде в сериале

      В США заявили о самом сложном и опасном комплексе угроз за последние 40 лет

      Следователи опросят сослуживцев бывшего адвоката Пашаева по уголовному делу

      У принца Гарри остался только один близкий друг

      Минобрнауки раскрыло подробности о напавшем на школу в Челябинске ученике

      Адвокат рассказал о последствиях задержания Пашаева для семьи Блиновских

      На Украине назначили зампредседателя ГСЧС

      В США два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе

      Появились кадры с места крушения вертолета с золотодобытчиками в Приамурье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше