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04:16, 17 сентября 2024Экономика

В России сообщили о способе обхода санкций через криптовалюту

Экономист Главина: USDT помогает странам обходить санкции со стороны США

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Стейблкойн USDT, привязанный к курсу американского доллара, фактически создал неподвластную Вашингтону финансовую систему и помогает странам обходить санкции США. Об этом агентству «Прайм» сообщила глава программы «Цифровая экономика» факультета экономики РУДН Софья Главина.

По ее словам, USDT используют для обхода санкций и ограничений в международной торговле, а также для обеспечения безопасности операций. Экономист отметила, что речь в данном случае идет о неподвластной США децентрализованной финансовой системе, копирующей функции доллара.

«Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкойны», — подчеркнула Главина.

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо обвинил Россию в обходе санкций через криптовалюты. По его словам, на этом фоне необходимо ввести ограничения против поставщиков цифровых активов.

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      Артём Верейкин
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