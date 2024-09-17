Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:35, 17 сентября 2024Экономика

В России спрогнозировали скорое замедление роста цен

Минэк спрогнозировал замедление инфляции в России до 8,1 % к концу сентября

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Министерстве экономического развития (Минэке) ожидают замедления темпов роста потребительских цен в России до 8,1 процента в сентябре 2024 года с 9,05 процента в августе. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базовый вариант прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы.

В ведомстве ожидают, что стоимость продуктов питания в стране к концу первого месяца осени вырастет в среднем на 8,1 процента в годовом выражении против прироста в 9,72 процента в августе. В свою очередь, темпы увеличения цен в непродовольственном сегменте, согласно прогнозу министерства, по итогам сентября замедлятся до 5,4 процента.

Материалы по теме:
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
26 июля 2024
ЦБ снова повысил ключевую ставку. Что будет с российской экономикой?
ЦБ снова повысил ключевую ставку. Что будет с российской экономикой?
13 сентября 2024

Что касается услуг, то их стоимость за первый осенний месяц увеличится на 10,6 процента против августовского прироста в 11,73 процента. Высокие темпы роста будут сохраняться и в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), в этом сегменте средний прирост цен к концу сентября составит 10,6 процента. Последнее в ведомстве связали в первую очередь с индексацией тарифов, проведенной в июле впервые за полтора года. Годовой рост цен на промышленную продукцию к началу октября замедлится до 5,2 процента, резюмировали в Минэке.

В Центробанке (ЦБ) прогнозируют, что ожидать устойчивого замедления темпов роста потребительских цен в России стоит не раньше 2025 года. По итогам 2024-го в регуляторе прогнозируют, что к концу декабря годовая инфляция в стране, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5-7 процентов. В 2025 году, согласно оценке ЦБ, темпы роста цен в РФ приблизятся к целевому значению и составят 4-4,5 процента, а в 2026-м — закрепятся на необходимом уровне.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали, с какой суммы нужно платить налог на вклад. Сколько вкладчиков попадет под сбор?

      Мужчина раскрыл измену возлюбленной благодаря одной случайности

      Раскрыта сумма вознаграждения экс-адвокату Пашаеву от Блиновского

      Жителей ряда регионов России предупредили о резком похолодании

      В США испытали самоходный миномет NEMO

      Американец побывал в России и удивился одной особенности жизни русских

      Минздрав привел новые данные о состоянии пострадавших при нападении на школу в Челябинске

      Верховный суд отказался рассматривать жалобу Максима Галкина

      В США заявили о превращении Трампа в мишень

      В Сирии раскрыли действия ВСУ по подготовке местных террористов для войны с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше