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22:28, 17 сентября 2024Бывший СССР

В Южной Осетии запретили энергетики

В Южной Осетии приняли закон о запрете энергетических напитков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Парламент Южной Осетии принял закон о запрете энергетических напитков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа республики.

Глава комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Зита Бесаева заявила, что употребление энергетических напитков имеет пагубное воздействие на здоровье молодежи.

Она подчеркнула, что по новому проекту закона предоставляется возможность привлечения к ответственности лиц за хранение и перевозку энергетиков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Утверждается, что регулирование продаж энергетиков будет осуществляться наравне с контролем продажи алкогольной продукции.

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      Юлия Мискевич
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