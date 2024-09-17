В Южной Осетии запретили энергетики

В Южной Осетии приняли закон о запрете энергетических напитков

Парламент Южной Осетии принял закон о запрете энергетических напитков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа республики.

Глава комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Зита Бесаева заявила, что употребление энергетических напитков имеет пагубное воздействие на здоровье молодежи.

Она подчеркнула, что по новому проекту закона предоставляется возможность привлечения к ответственности лиц за хранение и перевозку энергетиков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Утверждается, что регулирование продаж энергетиков будет осуществляться наравне с контролем продажи алкогольной продукции.