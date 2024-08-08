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22:20, 8 августа 2024Россия

В России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Утверждается, что регулирование продаж энергетиков будет осуществляться наравне с контролем продажи алкогольной продукции. Продавец будет вынужден отказывать в продаже энергетиков, если у него есть сомнения в достижении покупателем 18 лет или в случае отказа от предоставления паспорта.

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Также будет запрещена продажа энергетиков в культурных, образовательных, медицинских и спортивных учреждениях. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним будет введен на территории всей страны.

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      Артём Верейкин
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