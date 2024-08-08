В России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
Утверждается, что регулирование продаж энергетиков будет осуществляться наравне с контролем продажи алкогольной продукции. Продавец будет вынужден отказывать в продаже энергетиков, если у него есть сомнения в достижении покупателем 18 лет или в случае отказа от предоставления паспорта.
Также будет запрещена продажа энергетиков в культурных, образовательных, медицинских и спортивных учреждениях. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним будет введен на территории всей страны.