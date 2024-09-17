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19:09, 17 сентября 2024Спорт

«Вашингтон» показал подарок Овечкину на день рождения

«Вашингтон Кэпиталс» подарил хоккеисту Овечкину клубный свитер на день рождения

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Игроки и сотрудники клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показали подарок капитану команды Александру Овечкину на день рождения.

Хоккеисту подарили клубный свитер с восьмым номером с эмблемой «Кричащий орел», которая использовалась с 1997 по 2002 год. Спортсмен, которому исполнилось 39 лет, остался доволен подарком.

Ранее стало известно, что Овечкин получил травму на тренировке. Хоккеист успел завершить растяжку, приступил к выполнению первого упражнения, но резко закончил его из-за дискомфорта. После этого россиянин покинул площадку, подробности травмы не сообщаются.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году форвард вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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      Анастасия Борисова
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