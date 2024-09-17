«Здесь все хорошо». Опубликованы последние сообщения экипажа батискафа, затонувшего на пути к «Титанику»

В США опубликовали снимки затонувшего в Атлантике батискафа Titan

Американские власти опубликовали первые фотографии обломков батискафа Titan, затонувшего летом 2023 года в водах Северной Атлантики на пути к месту крушения лайнера «Титаник». Также на слушаниях, которые прошли в понедельник, 16 сентября, были представлены последние сообщения экипажа подводного аппарата и анимированный ролик о его погружении.

Снимки, на которых видна кормовая часть затонувшего батискафа, были сделаны на четвертый день после трагедии при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) Береговой охраны США. Обломки аппарата были обнаружены на глубине 3,6 километра.

В презентации, подготовленной к слушаниям, говорится, что фотоматериалы являются «убедительным доказательством катастрофической потери» Titan с пятью пассажирами на борту.

О чем писал экипаж батискафа перед трагедией?

В ходе слушаний также были обнародованы сообщения, которыми обменивались экипажи Titan и судна Polar Prince, с борта которого спускался батискаф. Одним из последних сообщений аппарата перед катастрофой были слова «здесь все хорошо».

18 июня 2023 года в 09:17 по местному времени Titan начал погружение. Чуть более чем через 40 минут батискаф сообщил о проблемах с настройками, а после — о том, что на своем дисплее видит Polar Prince. В 10:47 экипаж уведомил, что сбросила два груза балласта, и перестал выходить на связь.

Джейсон Нойбауэр из Управления расследований и анализа Береговой охраны заявил, что ведомство надеется «помочь пролить свет на причину трагедии и не допустить повторения чего-либо подобного». В свою очередь, адвокат прекратившей свою деятельность компании OceanGate Джейн Швец передала глубочайшие соболезнования семьям и близким тех, кто был на борту батискафа.

За время эксплуатации у Titan было более 100 неполадок

Первое погружение аппарата состоялось в 2018 году, а создатели уверяли в его полной безопасности и невиданном прежде комфорте для экипажа. Однако конструкция батискафа подвергалась критике с момента постройки.

По информации BBC, официальные лица сообщили, что в экспедициях, проводившихся до катастрофы, подводный аппарат сталкивался с серьезными проблемами. В 2021 и 2022 годах в ходе 13 погружений к «Титанику» у него было 118 неполадок с оборудованием. Среди них: отказ двигателей на глубине 3500 метров и севшие аккумуляторы, из-за чего пассажиры застряли внутри судна на 27 часов.

Фото: David Hiscock / Reuters

После трагедии глава компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш (Stockton Rush) рассказал, что Titan был серьезно поврежден после попадания в него молнии в 2018 году во время пробного погружения на Багамах.

OceanGate приостановила все геолого-разведочные и коммерческие операции после происшествия. В настоящее время у компании нет штатных сотрудников. Расследование трагедии продолжается уже 15 месяцев. Ожидается, что в нем примут участие около 10 бывших сотрудников OceanGate, а также эксперты в области морской безопасности и подводных исследований.

Titan затонул на пути к останкам «Титаника»

Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к «Титанику». На борту подводного аппарата находились гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

В момент исчезновения Titan находился на глубине 3600 метров, а до цели оставалось еще 200 метров. Его поиски длились несколько дней.

22 июня поисковые команды объявили об обнаружении обломков батискафа. Спасатели нашли две части подводного аппарата. Среди обломков были посадочная рама и задняя часть обшивки субмарины. Еще до этого OceanGate объявила, что экипаж подлодки спасти не удастся.