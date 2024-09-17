Жители Суджи попросили Путина и Зеленского скорее открыть гуманитарный коридор. Что сказали об этом в Кремле?

В Кремле заявили, что не видели обращения о гуманитарном коридоре в Судже

Жители Суджанского района Курской области обратились к властям России и Украины с просьбой открыть гуманитарный коридор. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что в Кремле не видели подобных обращений.

Я, честно говоря, в первый раз об этом слышу. Как оно [обращение] направлялось? Мы не видели, к сожалению, ничего не получали на этот счет Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

В приложенном к обращению списке значатся имена 186 человек

О просьбе родственников граждан, находящихся на контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории, ранее писал «Коммерсантъ». Уточнялось, что жители обратились к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу и Международному комитету Красного Креста. Обращение подписали 88 жителей Суджанского района. К нему они приложили список своих родственников — всего 186 человек, семеро из которых несовершеннолетние.

Фото: t.me / gubernator_46 / Globallookpress.com

Авторы письма допускают, что число граждан значительно больше. Речь в основном о пожилых людях, которые не успели выехать. Один из авторов письма, священник Сергий Телевинов, сообщил, что у него в Судже остались пожилые родители и сестра. Связи с ними нет с 6 августа.

Кто-то видел своих на фотографиях и в репортажах иностранных СМИ, кто-то умудрился дозваниваться через украинских операторов, но это всегда разговор на секунды Сергий Телевинов священник, один из авторов письма о гуманитарном коридоре

Написавшие обращение боятся, что, если ВСУ «решат обороняться в городе, шансы выжить у гражданских минимальны», украинские военные могут использовать их родных как живой щит.

Сообщалось о переброске ВСУ дополнительных сил под Суджу

Командир одного из отрядов Российской армии с позывным Аид отмечал, что украинское командование рассчитывает сформировать в районе Суджи ударный кулак и впоследствии попытаться разрушить российскую оборону.

«Очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак», — сказал российский боец. При этом обстановку он описал как довольно напряженную.

Между тем Mash писал, что в ближайшее время российские войска планируют отрезать части основной линии ВСУ — от Коренево до Суджи — от снабжения. Сообщалось, что Вооруженные силы РФ собираются взять под огневой контроль трассу на хутор Зеленый Шлях, а затем село Любимовка.