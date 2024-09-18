17-летняя российская теннисистка рассказала о слезах на Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Андреева рассказала о слезах на Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Мирра Андреева в интервью YouTube-каналу «Лучший теннисный подкаст» рассказала об эмоциях на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«У меня лились слезы по щекам, но я бы сказала, что Олимпиада для меня больше получилась запоминающейся», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что считает успехом серебро соревнований, так как Игры-2024 были первыми в ее карьере.

Андреева является победительницей одного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Она занимает 23-е место в мировом рейтинге.

Андреева стала одной из двух россиянок, кому удалось завоевать медаль на Олимпийских играх-2024. Вместе с Дианой Шнайдер они стали серебряными призерами в женском парном разряде.