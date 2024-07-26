17-летняя российская теннисистка впервые выиграла турнир WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир WTA в Яссы

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир Женской теннисной ассоциации категории WTA-250 в румынском Яссы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале она победила соотечественницу Элину Аванесян. Встреча продлилась 2 часа 21 минуту и завершилась со счетом 5:7, 7:5, 4:0. Аванесян снялась в финальном сете из-за травмы.

Для обеих теннисисток этот финал был первым в WTA-туре. 17-летняя Андреева впервые в карьере одержала победу на турнире WTA.

Андреева примет участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Она сыграет в одиночном и парном разрядах (с Дианой Шнайдер), а также в миксте (с Даниилом Медведевым).