Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Олимпиады-2024

Мирра Андреева сыграет с представительницей Польши Линетт в первом круге ОИ

Российские теннисистки узнали соперниц в первом круге женского одиночного разряда на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Итоги жеребьевки доступны на сайте Игр.

Мирра Андреева сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт, а Диана Шнайдер встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Третья россиянка в женском одиночном разряде — Екатерина Александрова — проведет поединок с китаянкой Юань Юй.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдет с 27 июля по 4 августа. Помимо женского одиночного разряда, медали будут разыграны в мужской одиночке, женской и мужской парах, а также в миксте.

Россиян допустили до соревнований в нейтральном статусе, приглашение на Олимпиаду приняли 15 представителей страны. Из них семь спортсменов — теннисисты.