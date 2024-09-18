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18:47, 18 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего адвоката Ефремова и юриста Блиновских арестовали. Он отправился в СИЗО без вещей, но с улыбкой

Суд отправил бывшего адвоката Пашаева в СИЗО по делу о мошенничестве

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Экс-правозащитник отправился в СИЗО, где пробудет два месяца — до 15 ноября.

Из зала суда Пашаев вышел с улыбкой. В СИЗО он направился без вещей — его супругу Алену, которая принесла их, не пустили на заседание, так как процесс решили сделать закрытым.

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Globallookpress.com

По словам супруги юриста, о задержании мужа она узнала из интернета. После оглашения решения суда она отказалась общаться с журналистами. «Извините, мне плохо очень», — сказала она. Супругам так и не удалось пообщаться.

Пашаев получил от мужа «королевы марафонов» более 45 миллионов рублей

О задержании юриста блогера Елены Блиновской и ее мужа стало известно накануне. Пашаева задержали военные следователи после возвращения в Москву из зоны специальной военной операции. Поводом для этого стали показания супруга «королевы марафонов» Алексея Блиновского. Стало известно, что мужчина заплатил Пашаеву 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за обещание освободить от уголовного преследования его с женой. При этом на вопросы о Блиновских жена Пашаева сказала, что с блогером и ее мужем их ничего не связывает.

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Блиновский признан потерпевшим по уголовному делу Пашаева. В случае признания бывшего адвоката виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как отметил адвокат Вадим Багатурия, семье блогера ситуация с задержанием Пашаева ничем не грозит. Только в том случае, если у экс-правозащитника нет аудиозаписи, на которой он мог обсуждать с Блиновским передачу взятки. «Если Блиновский под запись не говорил что-то вроде того: даю тебе столько-то денег, отнеси их в Следственный комитет, суд или прокуратуру, реши мой вопрос, дай взятку такому-то и вот тебе за это вознаграждение», — пояснил Багатурия, уточнив, что в данном случае Блиновский мог бы попасть под статью о покушении на дачу взятки.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Пашаев стал скандально известен после работы с Ефремовым

Пашаев получил известность в результате работы с актером Михаилом Ефремовым, который в 2020 году устроил ДТП с летальным исходом. Во время судебного разбирательства он выдвинул версию, что за рулем во время аварии находился не актер. Эта версия была подтверждена тремя свидетелями, которых позже осудили за ложные показания. В результате артиста приговорили к заключению на срок восемь лет. «Мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов», — комментировал тогда решение суда Пашаев.

Через некоторое время после это он был лишен адвокатского статуса, а в 2023 экс-адвокат отправился в зону спецоперации. Там он в том числе встречался с Блиновским.

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      Анастасия Алимпиева
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