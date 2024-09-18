Канал «Би-би-си» оценил вероятность возвращения осужденного за детское порно ведущего

Глава «Би-би-си» Дэви заявил, что не может представить Эдвардса на телеканале

Генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэви оценил вероятность возвращения на телеканал ведущего Хью Эдвардса, осужденного за хранение детского порно. Его слова приводятся на сайте компании.

«Этого человека осудили за ужасные преступления. Я не могу представить, чтобы он снова работал здесь», — заявил гендиректор компании.

Ранее стало известно, что Эдвардсу вынесли приговор по делу о хранении детской порнографии. Отмечалось, что он получил шесть месяцев заключения условно. Также его обязали выплатить пострадавшим от его действий 4,1 миллиона долларов.

В июле ведущий признал вину в создании непристойного контента с детьми. Отмечалось, что в мессенджере он получал десятки порноматериалов, в том числе два видео, в котором заставили участвовать ребенка от семи до девяти лет.

В апреле Эдвардс завершил карьеру телеведущего после 40 лет работы. В июле 2023 года стало известно, что неназванного сотрудника «Би-би-си» обвинили в приобретении интимных фотографий у подростка. Позднее выяснилось, что этим человеком оказался Эдвардс.