Известный телеведущий заявил о завершении карьеры после 40 лет работы

Ведущий «Би-би-си» Эдвардс заявил о завершении карьеры из-за рекомендации врачей

Ведущий телеканала «Би-би-си» Хью Эдвардс завершил карьеру после 40 лет работы. Об этом говорится в сообщении компании.

«Хью Эдвардс подал в отставку и покинул "Би-би-си"», — гласит объявление. В нем также сообщили, что Эдвардс решил закончить карьеру из-за рекомендации врачей.

В компании также уточнили, что приняли отставку телеведущего. От дальнейших комментариев в «Би-би-си» отказались.

В июле 2023 года стало известно, что известного ведущего «Би-би-си», имя которого не было названо, обвинили в покупке интимных фотографий у подростка. Сообщалось, что с 2020 года он отправил юноше более 35 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей по текущему курсу). Позднее появилась информация о том, что неназванным сотрудником «Би-би-си» был Эдвардс.

Эдвардс — один из самых известных британских телеведущих. Он освещал открытие Олимпийских игр в Лондоне, бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также коронацию Карла III.