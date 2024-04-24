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09:09, 24 апреля 2024Интернет и СМИ

Известный телеведущий заявил о завершении карьеры после 40 лет работы

Ведущий «Би-би-си» Эдвардс заявил о завершении карьеры из-за рекомендации врачей
Хью Эдвардс

Хью Эдвардс. Фото: Chris Jackson / Reuters

Ведущий телеканала «Би-би-си» Хью Эдвардс завершил карьеру после 40 лет работы. Об этом говорится в сообщении компании.

«Хью Эдвардс подал в отставку и покинул "Би-би-си"», — гласит объявление. В нем также сообщили, что Эдвардс решил закончить карьеру из-за рекомендации врачей.

В компании также уточнили, что приняли отставку телеведущего. От дальнейших комментариев в «Би-би-си» отказались.

В июле 2023 года стало известно, что известного ведущего «Би-би-си», имя которого не было названо, обвинили в покупке интимных фотографий у подростка. Сообщалось, что с 2020 года он отправил юноше более 35 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей по текущему курсу). Позднее появилась информация о том, что неназванным сотрудником «Би-би-си» был Эдвардс.

Эдвардс — один из самых известных британских телеведущих. Он освещал открытие Олимпийских игр в Лондоне, бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также коронацию Карла III.

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      Мария Большакова
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