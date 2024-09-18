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14:34, 18 сентября 2024Экономика

Объемы зависших в России дивидендов индийских нефтяников оценили

Indian Express: в России зависло $900 млн дивидендов индийских нефтяников

Фото: Edgar Su / Reuters

В России зависли дивиденды индийских нефтяников на сумму 900 миллионов долларов. Объемы застрявших денег оценили источники The Indian Express.

За год сумма увеличилась с 600 до 900 миллионов — эти средства индийские компании получили от участия в российских проектах по разведке и добыче нефти. Они не смогли проработать с российской стороной механизм репатриации этих денег или использования их в двусторонней торговле, в результате чего дивиденды в рублях копятся в дочернем предприятии State Bank of India, «Коммерческом Индо Банке».

Как отмечают источники, около 250 миллионов долларов дивидендов принадлежат OVL: подразделение по зарубежным инвестициям Корпорации нефти и природного газа (ONGC), владеет 20 процентами акций проекта «Сахалин-1» и 26 процентами — Ванкорского проекта. Консорциуму IOC, OIL и BPRL принадлежит 23,9 процента акций Ванкора и 29,9 процента в проекте Таас-Юрях, их доля оценивается в 600-650 миллионов долларов.

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Единственным вариантом использовать средства называют дальнейшие вложения в Россию и финансирование операционных и капитальных затрат на существующие проекты. OVL хочет использовать свой застрявший доход от дивидендов для частичного погашения оплаты выдвижения как акционера сахалинского проекта. После начала боевых действий на Украине и ухода американской нефтяной компании ExxonMobil из России сахалинский проект был национализирован Москвой, и акционеры должны внести свою долю в ликвидационный фонд, который использовался для финансирования вывода из эксплуатации и закрытия нефтегазового актива, для восстановления своей доли в нем.

Еще одним способом использовать застрявшие деньги называют частичную оплату закупок сырой нефти. Однако не все из перечисленных компаний покупают нефть, кроме того, поставки оплачиваются через третьи фирмы, зарегистрированные в других странах вроде Сингапура, чтобы доставки осуществлялись теневым флотом в обход западных санкций.

По данным ОПЕК, в июле 2024 года Россия стала главным поставщиком нефти в Индию. На долю РФ приходится 45 процентов иностранных поставок этого сырья. На втором месте расположился Ирак, который обеспечил 17 процентов индийского нефтяного импорта. Министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури пообещал, что власти готовы продолжить закупку нефти у тех российских компаний, которые не попали под санкции.

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      Вячеслав Агапов
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