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12:36, 18 сентября 2024Культура

Опубликована программа ежегодного фестиваля New Star Weekend на «Роза Хутор»

Опубликована программа фестиваля New Star Weekend на «Роза Хутор»

Фото: предоставлено организаторами

Опубликована программа ежегодного аутдор фестиваля New Star Weekend, который будет проходить с 19 по 22 сентября на курорте «Роза Хутор». Гостей фестиваля ждет хайкинг, занятия на вейке и сапах, а также серия музыкальных событий.

Помимо официального этапа Кубка России по ВМХ, на New Star Weekend также состоятся соревнования по скейтбордингу, где победителя определят зрительским голосованием. Гостей фестиваля ждет и традиционный Party Hike — совместный пеший подъем в гору до точки, превышающей 1,6 тысячи метров над уровнем моря.

В течение четырех дней на New Star Weekend выступят более 75 музыкантов, среди которых Элджей, ANIKV, Thomas Mraz, BIICLA, БАЗАР, Tesla Boy, Izhevski, Ilya Fisherman и другие. Среди исполнителей также заявлен южноафриканский артист Atmos Blaq, выступление которого пройдет в новой локации на вершине «Каменный столб».

Специалисты по мобильной фотографии помогут отдыхающим правильно подобрать ракурс и сделать красивые кадры во время фото-хайкинга, который пройдет через олимпийские спуски, горное озеро и Экстрим-парк. На фестивале также будет действовать зона коворкинга, в которой пройдут опен-токи с различными экспертами, вечерние акустические концерты и кинопоказы.

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      Варвара Кошечкина
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