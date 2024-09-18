Песков прокомментировал намерение Армении вступить в ЕС

Песков: вопрос вступление Армении в ЕС относится к ее суверенным правам

Вопрос о вступлении Армении в Европейский Союз (ЕС) относится к области суверенных прав страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Речь идет о вопросах, которые относятся к области суверенных прав Армении. Армения сама выбирает стратегические и тактические пути развития», — сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 сентября заявил, что страна не упустит шанс стать членом Европейского союза (ЕС). По его словам, Ереван не упустит момент, когда появится «более-менее реальная возможность вступления в Евросоюз».

Ранее глава правительства Армении рассказал, что Ереван приблизился к точке невозврата в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Ереван заморозил свое участие в структуре, так как она угрожала суверенитету Армении.