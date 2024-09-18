Пашинян объяснил заморозку участия Армении в ОДКБ угрозой суверенитету

Пашинян: ОДКБ угрожала суверенитету Армении, поэтому участие Еревана заморожено

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожала суверенитету Армении, поэтому Ереван заморозил участие в структуре. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету», — сказал он.

В феврале Пашинян сообщил о заморозке участия Армении в ОДКБ. По его словам, причиной этого стало невыполнение Договора о коллективной безопасности в отношении республики в 2021-2022 годах. Позднее премьер заявил о возможном выходе страны из ОДКБ.