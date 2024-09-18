Пашинян заявил о приближении Армении к точке невозврата в отношениях с ОДКБ

Пашинян: Армения приблизилась к точке невозврата в отношениях с ОДКБ

Ереван приблизился к точке невозврата в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Чем дольше ОДКБ не отвечает на поставленные нами вопросы, тем ближе точка невозврата в отношениях с организацией», — сказал политик.

В феврале армянский премьер сообщил о заморозке участия республики в ОДКБ. Пашинян назвал причиной этого решения невыполнение Договора о коллективной безопасности в отношении республики в 2021-2022 годах.

В июне ОДКБ заявила, что Армения остается ее членом, несмотря на утверждения Пашиняна. В организации также обратили внимание, что в МИД Армении опровергли намерения Еревана выйти из объединения.