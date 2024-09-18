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01:09, 18 сентября 2024Бывший СССР

Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве

Time: подозреваемый в покушении на Трампа останавливался в казармах ВСУ
Райан Раут

Райан Раут. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, Райан Уэсли Раут, был «по сути бездомным». Когда он посещал Киев, то часто останавливался в казармах украинских военных частей, пишет издание Time со ссылкой на источники.

«Раут был "по сути бездомным" в Киеве и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей», — говорится в публикации.

По данным собеседника издания, 58-летний Раут часто появлялся в центре Киева.

Ранее стало известно, что американские власти неоднократно получали жалобы на поведение Райана Раута, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, а окружающие часто называли его безумцем. По словам экс-сотрудницы ЦРУ Сары Адамс, Раут был известен в украинских гуманитарных группах как «мошенник» и «своего рода чокнутый».

Позже выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу раскрыл новые детали покушения на Трампа. По его утверждению, Райан Раут не успел открыть огонь.

Ранее республиканцы в Конгрессе США призвали Секретную службу обеспечить кандидату в президенты США Трампу такую же охрану и защиту, как у действующего американского лидера Джо Байдена.

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      Марина Совина
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