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20:21, 18 сентября 2024Из жизни

Хромой волк-людоед ушел от преследователей и снова напал на ребенка

В Индии хромой волк-людоед напал на ребенка, спавшего на крыше дома

Фото: Armin Weigel / Globallookpress.com

В индийском штате Уттар-Прадеш продолжаются поиски последнего волка из стаи, растерзавшей по меньшей мере десять человек. Об этом пишет CNN-News18.

За считаные месяцы жертвами волков-людоедов стали десять человек, преимущественно дети. Пять хищников уже поймали, остается вожак: хромой волк, которого многие считают главным виновником нападений. По одной из версий, он мстит людям, потому что стал хромым по их вине. По другой, он охотится на людей, потому что из-за хромоты не может догнать другую добычу.

Хромого вожака ищут 165 лесничих, но ему удается уходить от преследователей. В ночь на понедельник он совершил новую вылазку и снова напал на ребенка. Для защиты от волков-людоедов десятилетний мальчик спал на крыше дома. Поскольку волки не лазают по стенам, до сих пор крыши считались безопасным местом. Хромой вожак продемонстрировал, что это было ошибкой.

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Зверь вскарабкался на соседнее здание по лестнице, а оттуда перепрыгнул на крышу со спящим ребенком. Он вцепился зубами в шею мальчика, попытался его утащить, но не смог. Пострадавшего спасли и доставили в окружную больницу. Клыки волка оставили на его шее глубокие раны.

Последней жертвой волков-людоедов стала трехлетняя девочка: они утащили ее 3 сентября. Кроме того, в первые дни сентября из-за нападений волков пострадали три взрослые женщины.

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      Олег Парамонов
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