Врач развеяла главные мифы об акне

Косметолог Марченко рассказала, что акне не связано с проблемами кишечника

Существует множество мифов, связанных с акне, рассказала дерматовенеролог, косметолог Ирина Марченко. В беседе с «Известиями» врач развеяла главные ложные убеждения о кожном заболевании.

В первую очередь врач отметила, что появление акне не связано с проблемами ЖКТ. По ее словам, акне — это самостоятельное заболевание, которому присущи рецидивы и появления различных высыпаний на коже. Не связано заболевание и с отсутствием гигиены, как многие привыкли думать.

«Чистки кишечника, детоксы, жесткие диеты могут только усугубить кожные проблемы, так как отдаляют пациента от адекватной терапии. А навязчивая гигиена приводят к обезвоживанию и раздражению кожи», — объяснила Марченко.

Не имеет обоснования и миф, что акне развивается из-за пользования декоративной косметикой, заверила специалистка. Кроме того, вопреки распространенному стереотипу, это заболевание не проходит после родов. Марченко уточнила, что течение болезни не связано с выполнением репродуктивной функции.

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