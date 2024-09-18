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15:35, 18 сентября 2024Забота о себе

Врач развеяла главные мифы об акне

Косметолог Марченко рассказала, что акне не связано с проблемами кишечника

Фото: gpointstudio / freepik

Существует множество мифов, связанных с акне, рассказала дерматовенеролог, косметолог Ирина Марченко. В беседе с «Известиями» врач развеяла главные ложные убеждения о кожном заболевании.

В первую очередь врач отметила, что появление акне не связано с проблемами ЖКТ. По ее словам, акне — это самостоятельное заболевание, которому присущи рецидивы и появления различных высыпаний на коже. Не связано заболевание и с отсутствием гигиены, как многие привыкли думать.

«Чистки кишечника, детоксы, жесткие диеты могут только усугубить кожные проблемы, так как отдаляют пациента от адекватной терапии. А навязчивая гигиена приводят к обезвоживанию и раздражению кожи», — объяснила Марченко.

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Не имеет обоснования и миф, что акне развивается из-за пользования декоративной косметикой, заверила специалистка. Кроме того, вопреки распространенному стереотипу, это заболевание не проходит после родов. Марченко уточнила, что течение болезни не связано с выполнением репродуктивной функции.

Ранее дерматолог, косметолог Лилия Зотова рассказала, что гаджеты являются одной из причин появления прыщей на лице. Она указала на то, что на мобильных устройствах скапливается огромное количество бактерий, которые активно и быстро размножаются.

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      Вера Владзиевская
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