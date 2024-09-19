Агент получившего тяжелую травму российского хоккеиста рассказал о его состоянии

Агент хоккеиста Кузьмина заявил, что его в ближайшее время прооперируют

Никита Квартальнов, агент нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина, рассказал о состоянии здоровья игрока после тяжелой травмы, полученной в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда» (4:2). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Представитель форварда заявил, что сейчас Кузьмин находится в сознании. «В ближайшее время ему будет проведена операция. Диагноз не самый страшный, нервы не задеты — это самое главное. Прогнозы давать сложно, но если все пойдет по плану, то мы увидим Глеба на льду в этом сезоне», — заявил Квартальнов.

Ранее стало известно, что Кузьмина доставили в Москву спецбортом. В «Салавате Юлаеве» заявили, что его состояние оценивается как стабильное.

Кузьмин на скорости врезался головой в борт во время матча, который прошел 17 сентября. Он покинул лед на носилках и был экстренно доставлен в уфимскую клинику.