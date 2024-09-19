Получившего тяжелую травму российского хоккеиста доставили в Москву спецбортом

Хоккеиста Глеба Кузьмина доставили в Москву спецбортом с тяжелой травмой

Получившего тяжелую травму хоккеиста «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина доставили в Москву спецбортом. Об этом сообщает официальный сайт уфимского клуба.

Состояние игрока оценивается как стабильное. «Сегодня он сам попросил передать болельщикам слова благодарности за поддержку. В ближайшее время Глебу предстоит лечение и реабилитация», — говорится в заявлении «Салавата Юлаева».

Кузмин на скорости врезался головой в борт во время матча против омского «Авангарда». Он покинул лед на носилках и был экстренно доставлен в уфимскую клинику.

Позднее стало известно, что у 27-летнего Кузьмина диагностирован компрессионный перелом грудного позвонка. О сроках восстановления игрока не сообщается.