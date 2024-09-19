Татьяна Бакальчук объявила день траура в Wildberries

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук объявила в компании день траура после гибели двух сотрудников около офиса в Москве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Это горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, братьев и сыновей», — написала она и пообещала поддержать их семьи.

Стрельба у офиса компании, который находится в Романовом переулке в Москве, произошла днем 18 сентября. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Двоих человек спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело. Бывшему мужу предпринимательницы — Владиславу — предъявили обвинение.