«Челси» запланировал продажу украинца Мудрика, купленного за 70 миллионов евро

Лондонский «Челси» запланировал продажу купленного за 70 миллионов евро украинца Михаила Мудрика. Об этом сообщает TEAMtalk.

Утверждается, что «Челси» рассматривает не только вариант с продажей полузащитника, но и аренду. Лондонцы готовы расстаться с игроком в январе 2025 года — в ближайшее трансферное окно.

С момента перехода в «Челси» в январе 2023-го Мудрик в 62 матчах за клуб забил семь мячей и отдал пять результативных передач, заработав при этом девять желтых карточек. В нынешнем сезоне украинец поучаствовал в двух встречах Английской премьер-лиги (АПЛ), проводя на поле в среднем по 30 минут.

Ранее фанаты «Челси» неоднократно подвергали 23-летнего футболиста критике за поведение. Его упрекали из-за возможной связи с российской моделью Виолеттой Грачевой, также обвиняли в унижении пожилого мужчины в спортзале и расизме.