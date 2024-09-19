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13:51, 19 сентября 2024Спорт

«Челси» запланировал продажу купленного за 70 миллионов евро украинца

«Челси» запланировал продажу украинца Мудрика, купленного за 70 миллионов евро

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Лондонский «Челси» запланировал продажу купленного за 70 миллионов евро украинца Михаила Мудрика. Об этом сообщает TEAMtalk.

Утверждается, что «Челси» рассматривает не только вариант с продажей полузащитника, но и аренду. Лондонцы готовы расстаться с игроком в январе 2025 года — в ближайшее трансферное окно.

С момента перехода в «Челси» в январе 2023-го Мудрик в 62 матчах за клуб забил семь мячей и отдал пять результативных передач, заработав при этом девять желтых карточек. В нынешнем сезоне украинец поучаствовал в двух встречах Английской премьер-лиги (АПЛ), проводя на поле в среднем по 30 минут.

Ранее фанаты «Челси» неоднократно подвергали 23-летнего футболиста критике за поведение. Его упрекали из-за возможной связи с российской моделью Виолеттой Грачевой, также обвиняли в унижении пожилого мужчины в спортзале и расизме.

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      Илья Костин
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