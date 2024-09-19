Экс-чемпион Bellator назвал Макгрегора жестким наркоманом

Экс-чемпион Bellator Бен Аскрен назвал Конора Макгрегора жестким наркоманом

Экс-чемпион Bellator американец Бен Аскрен назвал ирландца Конора Макгрегора жестким наркоманом. Об этом стало известно из интервью Аскрена на Youtube-канале бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэля Кормье.

«Макгрегор жесткий наркоман. У него много денег, он постоянно на каких-то тусовках, и понятно, что он просто не может провести нормальный тренировочный лагерь, чтобы полноценно вернуться в октагон», — заявил Аскрен.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.

5 сентября 2024 года Макгрегор заявил о желании стать президентом Ирландии. Спортсмен отметил, что стране требуется активный президент, который будет работать исключительно на благо народа. «Я являюсь единственным логичным выбором», — заключил он.