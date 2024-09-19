Экс-игрок сборной России обратился к заявившему о ненужной поездке во Вьетнам Глушенкову

Олег Терехин призвал Максима Глушенкова к отказу от игры за сборную России

Экс-игрок «Локомотива» и сборной России Олег Терехин обратился к полузащитнику «Зенита» Максиму Глушенкову, который назвал поездку национальной команды во Вьетнам ненужной. Его слова приводит Metaratings.

Бывший футболист раскритиковал соотечественника. «Даже если ты не хочешь ехать на матч с Вьетнамом, зачем это все говорить и выносить в прессу? Это неправильно. Раз у тебя такое отношение, тогда вообще откажись выступать за сборную, скажи, чтобы не вызывали тебя», — призвал Терехин.

Ранее Глушенков в интервью заявил, что бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму. Так он прокомментировал пропуск товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.

Россия 5 сентября в товарищеском матче на выезде обыграла Вьетнам. Запланированный на 7 сентября поединок с Таиландом был отменен.