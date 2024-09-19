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10:26, 19 сентября 2024Спорт

Футболист сборной России заявил о нежелании ехать в средние европейские клубы

Игрок сборной России Глушенков заявил о нежелании ехать в средние клубы Европы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист сборной России и «Зенита» Максим Глушенков заявил о нежелании ехать в средние европейские клубы. Об этом футболист рассказал на Youtube-канале Nobel.

«В условный "Гавр", "Мальорку" какую-нибудь я не поеду. Мне неинтересно бороться за выживание. Какой смысл на каждый матч выходить и думать: "Сейчас опять проиграем"», — заявил Глушенков.

Ранее стало известно, что 25-летнему футболисту сделали операцию после перелома руки. Ему вставили металлическую спицу в кость. «Меня боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму», — прокомментировал травму Глушенков, имея ввиду товарищеские матчи сборной России с Таиландом и Вьетнамом.

Глушенков сломал правую руку 18 августа во время матча пятого тура чемпионата против «Химкок» (1:1). Он получил повреждение в середине первого тайма, не смог продолжить игру и был заменен.

25-летний игрок — лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ. В пяти матчах он забил семь мячей.

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      Илья Костин
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