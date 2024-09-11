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12:52, 11 сентября 2024Спорт

Карпин тремя словами описал поездку сборной России во Вьетнам

Карпин описал поездку сборной России во Вьетнам словами «жара, духота, тайфун»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин тремя словами описал поездку команды на товарищеские матчи во Вьетнам. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Жара. Духота. Тайфун», — такие ассоциации вызвала поездка у Карпина. Тренер рассказал, что в общей сложности он потратил на дорогу 43 часа.

Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал матч во Вьетнаме пыткой для россиян. Он отметил, что лучшей идеей было сыграть сборной России против сборной легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

5 сентября сборная России сыграла в Ханое против Вьетнама. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. 7 сентября там же должен был состояться матч Россия — Таиланд, однако его отменили из-за тайфуна.

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      Дарья Коршунова
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