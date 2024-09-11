Карпин тремя словами описал поездку сборной России во Вьетнам

Карпин описал поездку сборной России во Вьетнам словами «жара, духота, тайфун»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин тремя словами описал поездку команды на товарищеские матчи во Вьетнам. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Жара. Духота. Тайфун», — такие ассоциации вызвала поездка у Карпина. Тренер рассказал, что в общей сложности он потратил на дорогу 43 часа.

Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал матч во Вьетнаме пыткой для россиян. Он отметил, что лучшей идеей было сыграть сборной России против сборной легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

5 сентября сборная России сыграла в Ханое против Вьетнама. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. 7 сентября там же должен был состояться матч Россия — Таиланд, однако его отменили из-за тайфуна.