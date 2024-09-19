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10:01, 19 сентября 2024Спорт

Главный тренер «Колорадо» высказался об отстраненном российском хоккеисте

Тренер «Колорадо» Беднар высказался об отстраненном россиянине Ничушкине
Джаред Беднар (в центре)

Джаред Беднар (в центре). Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / Globallookpress.com

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался об отстраненном российском хоккеисте Валерии Ничушкине. Об этом стало известно из интервью Беднара ESPN.

«Ничушкин нас подводил в последние пару лет. Думаю, ему не все равно. Он действительно хороший товарищ по команде. Ему есть куда расти. Уверен, что у него будет что сказать команде», — заявил главный тренер «Колорадо».

14 мая 2024 года стало известно, что НХЛ на полгода отстранила Ничушкина и поместила на третий этап программы помощи игрокам лиги. 29-летнего российского нападающего лишили заработной платы на этот период.

В январе 2024-го Ничушкин уже участвовал в программе помощи игрокам НХЛ, которая направлена на лечение алкогольной или наркотической зависимости, решение проблем с азартными играми или психическим здоровьем. Хоккеист из-за личных сложностей не доиграл плей-офф два сезона подряд.

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      Илья Костин
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