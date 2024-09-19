Главный тренер «Колорадо» высказался об отстраненном российском хоккеисте

Тренер «Колорадо» Беднар высказался об отстраненном россиянине Ничушкине

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался об отстраненном российском хоккеисте Валерии Ничушкине. Об этом стало известно из интервью Беднара ESPN.

«Ничушкин нас подводил в последние пару лет. Думаю, ему не все равно. Он действительно хороший товарищ по команде. Ему есть куда расти. Уверен, что у него будет что сказать команде», — заявил главный тренер «Колорадо».

14 мая 2024 года стало известно, что НХЛ на полгода отстранила Ничушкина и поместила на третий этап программы помощи игрокам лиги. 29-летнего российского нападающего лишили заработной платы на этот период.

В январе 2024-го Ничушкин уже участвовал в программе помощи игрокам НХЛ, которая направлена на лечение алкогольной или наркотической зависимости, решение проблем с азартными играми или психическим здоровьем. Хоккеист из-за личных сложностей не доиграл плей-офф два сезона подряд.