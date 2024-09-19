Израиль за два часа атаковал около 100 объектов «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: ВВС Израиля за 2 часа атаковали около 100 объектов «Хезболлы» в Ливане

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля за 2 часа атаковали на юге Ливана около 100 пусковых установок и военных объектов иных объектов инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Как следует из заявления, данные ракетные установки были готовы к обстрелам израильской территории. Уточняется, что они имели около 1000 снарядов. ЦАХАЛ подчеркнул, что израильские военные продолжат свои действия по ослаблению инфраструктуры «Хезболлы» в целях защиты страны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна вышла на новый этап войны, а Генеральный штаб Армии обороны Израиля утвердил планы продолжения конфликта на северном театре военных действий. В свою очередь, «Хезболла» объявила о состоянии войны с Израилем.