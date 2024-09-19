Министр спорта Татарстана пообещал найти инвестора для школы Загитовой до конца года

Леонов пообещал найти инвестора для школы Алины Загитовой до конца года

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о поиске инвестора для школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Его слова приводит РИА Новости.

Он пообещал завершить эту работу до конца года. «Нам надо понять окончательную стоимость проекта и дальше принимать решения, кто с нами идет, чьи эти инвестиции, чьи эти деньги. Речь идет о сотнях миллионов рублей», — заявил Леонов.

17 сентября стало известно, что Загитова запросила у государства более 74 миллионов рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планирует.

В феврале этого года Леонов сообщил, что 21-летняя Загитова станет генеральным менеджером собственной спортивной школы в Казани. Он уточнял, что бывшая фигуристка займется подбором тренеров, будет «курировать работу и ставить задачи».