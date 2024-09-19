На учениях в США заметили украинский Т-72

Армия США применила украинский Т-72АГ на учениях Northern Strike 24

Украинскую модификацию советского танка Т-72 заметили в ходе учений армии США Northern Strike 24. Танк использовали для имитации техники условного противника, пишет Army Recognition.

Машину применили специалисты 203-го батальона военной разведки армии США во время занятий OPFOR. Маневры с имитацией техники и тактики «противника» стали частью учений Northern Strike, которые направлены на повышение квалификации бойцов для ведения крупномасштабных боевых действий.

Т-72АГ построили на базе Т-72 с использованием узлов и агрегатов танков семейства Т-80УД. Машина получила двигатель мощностью 1000 лошадиных сил, дополнительные броневые модули и встроенную систему динамической защиты. Танк впервые представили в 1997 году.

Ранее в сентябре на Украине заметили танки Leopard 1 с элементами динамической защиты «Контакт», которыми прикрыли корпус и башню машины.

В мае издание The National Interest писало, что российские Т-72Б3М дешевле современных Т-90М и Т-14 «Армата», но при этом они отличаются высокой эффективностью.