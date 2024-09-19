НАТО строит форпост на границе с Россией. Что известно о новой базе альянса в Финляндии?

НАТО строит форпост для сил на границе с Карелией и Мурманской областью

НАТО начала строительство новой базы в Финляндии, которая станет форпостом и будет размещена к северу от российской границы. Туда планируется направить до полусотни офицеров.

На территории Финляндии появятся два штаба Североатлантического альянса. Первый из них будет располагаться на юге страны, у грaницы с Россией, и будет служить штабом сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы. А на севере cтраны оборудуют штаб для наземных операций для передовых сухопутных сил альянса FLF (Forward Land Forces).

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На новой базе разместят до полусотни офицеров НАТО

Новая база НАТО, которая строится сравнительно недалеко от Мурманской области и Карелии, будет находиться под шведским командованием. Это означает, что Стокгольм займется руководством и комплектацией большей части персонала. В НАТО это называется «рамочной страной». Под этим подразумевается государство, отличное о того, где расположена база, и предоставляющее военные ресурсы. При этом внести свой вклад затем смогут и другие члены альянса.

По словам источников шведской газеты Svenska Dagbladet (SvD), Стокгольм планирует отправить на базу НАТО в Финляндии от 20 до 50 шведских офицеров. Предполагается, что их пребывание там будет постоянным. Кроме того, на базе будут сотрудники из Финляндии, Норвегии и, возможно, США.

По данным издания, причиной передачи Швеции контроля за базой НАТО является то, что «Финляндии следует иметь больше ресурсов, чтобы сосредоточиться на обороне южных границ».

При поддержке других стран, таких как Швеция, Хельсинки также сможет лучше защитить северную Финляндию. Тогда они смогут защитить и Хельсинки, и более пустынную северную часть страны источник шведской газеты Svenska Dagbladet

Финляндия строит забор на границе с Россией

В 2022 году Хельсинки принялся проектировать забор на границе с Россией. Спустя год Финляндия завершила строительство тестового участка заграждения длиной около трех километров. Погранслужба страны заявила, что строительство забора вблизи российского города Светогорска «представляет собой современную эпоху пограничной безопасности», а новая технология мониторинга позволит получать полное представление о ситуации на границе.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На возведение забора правительство страны в 2023 году выделило 139 миллионов евро. Согласно предварительным расчетам, этого хватит на строительство 70 километров заграждения.

Планируется, что строительство забора длиной 200 километров на границе России и Финляндии завершится в 2026 году. Для охраны границы парламент Финляндии задумал привлечь тысячи солдат. При этом Хельсинки решили увеличить высотку строящегося заграждения. «Сеть ограждений будет на полметра выше (3,5 метра) и плотнее, чтобы повысить эффективность барьера», — пояснили в погранслужбе страны. Кроме того, были модернизованы конструкция и крепления заграждения, а также планируется доработать средства наблюдения на границе.