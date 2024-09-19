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09:28, 19 сентября 2024Наука и техника

Норвежский производитель ракет откроет завод в США из-за СВО

Компания Kongsberg откроет завод в США из-за роста спроса на оружие
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Kongsberg Gruppen / YouTube

Норвежская компания Kongsberg Defence and Aerospace откроет новый завод по производству ракет в США, поскольку спрос на оружие растет на фоне специальной военной операции (СВО) России на Украине и конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в компании, передает Defense News.

«Завод в штате Вирджиния обеспечит дополнительные производственные мощности, поддержку и возможности технического обновления в стране для ракет Naval Strike Missiles (NSM) и Joint Strike Missiles (JSM) компании Kongsberg», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что на решение об открытии нового объекта повлияла вероятность заключения многолетнего контракта на закупку ракет с Пентагоном. Противокорабельная ракета NSM предназначена для морского и наземного базирования, а JSM — ракета класса «воздух-поверхность», которую могут нести истребители F-35.

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В августе стало известно, что американская компания Ares Industries начала летные испытания компактной и дешевой противокорабельной крылатой ракеты Ares.

В июне издание TWZ писало, что истребители пятого поколения F-35A Военно-воздушных сил США вооружили крылатыми ракетами JSM.

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      Даниил Иринин
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