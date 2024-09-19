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07:48, 19 сентября 2024Россия

В России двое энергетиков пострадали при атаке дрона ВСУ

В Курской области двое энергетиков пострадали при атаке беспилотника ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Globallookpress.com

Двое сотрудников «Россети Центр» пострадали при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничье в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Энергетики проводили ремонтные работы в момент атаки украинского дрона. Беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего летательный аппарат упал и попал в автогидроподъемник.

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«Вследствие взрыва специалисты получили осколочные ранения разной степени тяжести. От более серьезных травм их спасли бронежилеты и действия по самозащите», — говорится в сообщении. Там подчеркивается, что врачи оказали пострадавшим всю необходимую помощь. Энергетикам вручили медали «За заслуги перед Курской областью» III степени.

Ранее руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о продвижении России в Курской области. По его данным, военнослужащие вернули под свой контроль два населенных пункта в Суджанском районе — Дарьино и Николаево-Дарьино.

ВСУ вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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