Верховный суд отказался рассматривать жалобу писателя Глуховского

Суд не рассмотрел жалобу Глуховского на отказ исключить его из иноагентов

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу писателя и сценариста Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на отказ в исключении его из реестра иноагентов. Об этом РИА Новости сообщили в инстанции.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — уточнили в суде.

В конце августа текущего года Второй кассационный суд признал законным приговор Дмитрию Глуховскому по делу о распространении фейков о Российской армии.

7 октября 2022 года Минюст признал писателя иноагентом. В декабре того же года Замоскворецкий суд Москвы подтвердил законность этого решения.

Дмитрий Глуховский известен как автор книги «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Среди других его работ — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035», а также «Будущее», «Текст» и «Сумерки».