Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:27, 19 сентября 2024Культура

Верховный суд отказался рассматривать жалобу писателя Глуховского

Суд не рассмотрел жалобу Глуховского на отказ исключить его из иноагентов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу писателя и сценариста Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на отказ в исключении его из реестра иноагентов. Об этом РИА Новости сообщили в инстанции.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — уточнили в суде.

В конце августа текущего года Второй кассационный суд признал законным приговор Дмитрию Глуховскому по делу о распространении фейков о Российской армии.

7 октября 2022 года Минюст признал писателя иноагентом. В декабре того же года Замоскворецкий суд Москвы подтвердил законность этого решения.

Дмитрий Глуховский известен как автор книги «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Среди других его работ — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035», а также «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России создадут реестр нелегальных мигрантов. Попавшим туда запретят жениться, водить машину и пользоваться банками

      Генпрокурор России рассказал о 100 базах данных для выявления коррупционеров

      Константина Хабенского госпитализировали в Москве

      России спрогнозировали рост торговли с одним из ключевых партнеров

      На Украине назвали возможный период завершения конфликта с Россией

      Жителя Курской области полтора месяца считали пропавшим без вести и нашли в Москве

      SpaceX второй раз запустила европейские спутники Galileo

      Премьер Польши попросил жителей не боятся немецких солдат

      Житель Суджи рассказал о стрельбе солдат ВСУ по мирным жителям

      В России за два года отменены реабилитации более четырех тысяч человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше