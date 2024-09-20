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11:03, 20 сентября 2024Интернет и СМИ

Друг Дроздова опроверг сообщения о проблемах со зрением у телеведущего

Друг Дроздова Мирошник опроверг сообщения о проблемах со зрением у телеведущего
Николай Дроздов

Николай Дроздов. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник опроверг сообщения о проблемах со зрением у известного российского телеведущего. В беседе с RT он назвал эти новости неправдивыми.

«Бред, вранье все. Дроздов читает даже без очков, ведет активную жизнь», — заявил Мирошник, комментируя информацию об ухудшении состояния ведущего.

Ранее в сети появились сообщения о том, что Дроздов пожаловался на проблемы со зрением. По данным Mash, врачи диагностировали телеведущему прогрессирующую глаукому, которая может привести к слепоте. Также отмечалось, что зрение у Дроздова ухудшилось после многочисленных переломов, которые он получил в 2023 году.

В январе 2023 года стало известно, что Дроздов упал по дороге с работы и получил множественные переломы. Уточнялось, что ведущий сломал восемь ребер. В феврале его выписали из больницы. Позднее Дроздов рассказал, что для восстановления занимается лечебной физкультурой и делает специальную гимнастику.

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      Мария Большакова
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