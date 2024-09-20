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20:34, 20 сентября 2024Из жизни

Душившего женщину два часа питона сочли невиновным

Питона, душившего женщину два часа в Таиланде, оправдали

Фото: David Clode / Unsplash

Эксперт по змеям Анирут Чомнгам, выпускающий видео о диких животных, оправдал нападение четырехметрового питона на женщину в пригороде Бангкока, Таиланд. Об этом пишет Khaosod English со ссылкой на YouTube-канал Чомнгама Nick Wildlife.

Огромная змея два часа душила 64-летнюю Арром Арунрож. По словам пострадавшей, питон укусил ее, пока она мыла посуду, а затем обвился вокруг нее кольцами. Женщине пришлось самостоятельно бороться со змеей, пока ее не услышал сосед и не вызвал спасателей.

Изучив произошедший инцидент и поговорив с жертвой, Чомнгам счел питона невиновным. Он предположил, что змея изначально не рассматривала Арунрож как добычу, а лишь защищалась. По его словам, питон уже находился в комнате, когда женщина пришла туда ополаскивать посуду. Змея приняла приближающуюся Арунрож за хищника и напала на нее в качестве самообороны. Согласно предположению Чомнгама, питон больше не вернется в дом пострадавшей, поскольку его там избили.

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Известно, что пожилая женщина пыталась стащить с себя змею, схватив ее за шею. Чомнгам посоветовал так не делать, поскольку подобные действия провоцируют рептилий на удушение нападающего. Он отметил, что справиться с питоном в одиночку очень сложно. Главное — держать его как можно дальше от собственной шеи. Если возможно, в пасть змеи нужно вылить что-нибудь спиртосодержащее.

Ранее сообщалось, что семья из Австралии обнаружила агрессивного питона рядом с кофейным столиком в гостиной. Лицензированный ловец змей поймал незваного гостя голыми руками.

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      Юлия Юткина
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