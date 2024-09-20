Оператор «Северного потока» увеличил сумму требований к страховщикам

Nord Stream AG увеличила сумму требований к страховщикам до 574 миллионов евро

Компания Nord Stream AG, являющаяся оператором подорванного в 2022 году «Северного потока», подала в Высокий суд Лондона обновленный иск к страховым компаниям Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance с целью компенсировать понесенные ей убытки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на судебные документы.

В обновленном иске оператор уточнил информацию по поводу имеющихся на трубопроводах газотранспортной сети повреждений и резко нарастил сумму требований к страховщикам проекта. Если раньше компания требовала возместить ущерб на 400 миллионов евро, то теперь размер претензий увеличился в 1,4 раза и достиг 574 миллионов.

В Nord Stream AG, в частности, отдельно зафиксировали в иске наличие вмятины на второй нитке «Северного потока». Как пояснили в компании, это повреждение уходит вглубь внутреннего диаметра трубы на 17 процентов. Что касается его масштаба, то он, по мнению оператора, составляет 80 сантиметров в длину, 50 сантиметров в ширину и 15 сантиметров в глубину.

Природу вышеуказанного повреждения в компании установить не смогли. Оно могло произойти как в результате внешнего воздействия, так и вследствие «происшествия». В Nord Stream считают, что вмятина на второй нитке трубопроводной сети появилась «не ранее 9 марта 2021 года и не позднее 30 октября 2022 года». Это обстоятельство увеличило итоговую сумму ущербов от взрывов, случившихся «в период около 26 сентября 2022-го», резюмировали в компании.

Согласно подсчетам Nord Stream, итоговая стоимость восстановления «Северного потока» составит «как минимум 1,2 миллиарда евро». Раньше в компании оценивали стоимость работ по удалению воды из труб, их стабилизацию, ремонт и восполнение утраченных запасов газа в 1,2-1,35 миллиарда евро. Теперь же в компании считают, что прямой ущерб от взрывов на участках сети составил 510 миллионов евро, урон от вмятины на второй нитке проекта — 240 миллионов, а компенсация за потерянный газ — 400-450 миллионов.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли в конце сентября 2022 года. Тогда в Nord Stream AG сообщили о беспрецедентных разрушениях на различных участках трубопроводной сети. Расследованием происшествия занимались прокуратуры Германии, Дании и Швеции. Две последних закрыли его в феврале 2024-го, так и не назвав возможных причастных к подрывам. При этом в датском ведомстве пришли к выводу, что в ситуации вокруг трубопроводов «имела место преднамеренная диверсия».

В середине августа журналисты из немецких Süddeutsche Zeitung (SZ), Die Zeit и ARD опубликовали результаты собственного расследования, в котором поименно назвали конкретных подозреваемых во взрывах. Ими оказались супруги Евгений и Светлана Успенские. Они, как уточнили расследователи, руководили диверсионной группой, совершившей подрыв. В свою очередь, главным исполнителем подрывов оказался 44-летний специалист по глубоководному дайвингу Владимир Журавлев. По итогам расследования прокуратура ФРГ выдала ордер на его арест. При этом Польша, на территории которой тогда находился подозреваемый, отказалась выдавать его по требованию Германии от 21 июня.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал диверсию террористическим актом и заявил, что все виновные в случившемся должны быть привлечены к ответственности. В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова анонсировала скорое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное подрывам газопроводов. Как уточнила она, это обсуждение пройдет 26 сентября 2024 года.