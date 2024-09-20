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15:49, 20 сентября 2024Экономика

Перспективы роста цен в России оценили

Аналитик Григорьев счел неизбежным дальнейший рост инфляции в России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аналитик в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев счел неизбежным дальнейший рост потребительских цен в России. Его слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Подобную динамику он объяснил тем, что российским предпринимателям невыгодно предоставлять товары и услуги по низкой стоимости. В противном случае они столкнутся с убытками. Единственным, по его мнению, выходом из ситуации станет повышение цен. «Предпринимателям надо поднимать цены, а если будут повышаться цены, инфляция будет расти дальше», — резюмировал Григорьев.

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Он добавил, что в нынешних реалиях одним из немногих оставшихся способов отбить вложенные в бизнес денежные средства для розничных предпринимателей является повышение отпускных цен на свою продукцию. Именно так они смогут держать собственный бизнес на плаву. «Она (инфляция в России — прим. «Ленты.ру») неизбежно повысится. Повышение цен в этой парадигме неизбежно», — заключил эксперт.

В ЦБ считают рост инфляции одной из главных проблем, с которой в настоящее время сталкивается российская экономика. Аналитики регулятора считают, что по итогам 2024 года темпы роста потребительских цен в стране, с большой долей вероятности, окажутся выше июльского прогнозного диапазона в 6,5-7 процентов. В Банке РФ ожидают постепенного замедления инфляции не раньше 2025 года, по итогам которого темпы роста цен приблизятся к целевому значению в 4 процента и составят 4-4,5 процента. Вплотную же приблизиться к таргету по инфляции, как полагают в ЦБ, удастся не раньше 2026 года.

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