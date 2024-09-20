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11:26, 20 сентября 2024Забота о себе

Россиянам назвали неочевидную причину головной боли

Гнатолог Элина Макаревич назвала неправильный прикус причиной головной боли

Фото: Freepik

Головную боль обычно списывают на повышенное давление, слабые сосуды, невралгию и остеохондроз, но часто она появляется из-за неправильного прикуса, рассказала ортодонт-стоматолог, гнатолог Элина Макаревич. Эту неочевидную причину головной боли врач назвала россиянам в комментариях «Ленте.ру».

Гнатолог объяснила, что при неправильном смыкании зубов, когда положение нижней челюсти расходится с нормой, нарушается работа жевательных мышц. Из-за этого нагрузка на мышцы распределяется неравномерно, что и приводит к их гипертонусу. Далее возникают спазмы сосудов и нервов, провоцирующие боль в черепе и шейно-воротниковой зоне.

Также из-за неправильного прикуса нарушается осанка, так как при дисбалансе жевательных мышц и шеи непроизвольно меняется положение головы и туловища, продолжила Макаревич. «При появлении головной боли не следует думать, что она вызвана метеозависимостью, усталостью или переутомлением. Надо понимать, что есть более серьезные и скрытые причины ее возникновения, к которым и относится неправильный прикус» — подвела итог специалистка.

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Ранее Элина Макаревич назвала самые распространенные детские привычки, формирующие неправильный прикус. По словам врача, на прикус влияет сосание в детстве пальцев, губ, щек, различных предметов.

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      Вера Владзиевская
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