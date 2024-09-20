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20:06, 20 сентября 2024Россия

Трехметровый дрон сбили в Курской области. Это могла быть анонсированная Зеленским «Паляница»

У села Колодное Курской области сбили трехметровый БПЛА ВСУ

Фото: Telegram-канал Mash

Трехметровый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили у села Колодное в Курской области. Предположительно, это могла быть анонсированная ранее Владимиром Зеленским «Паляница» — беспилотник с реактивным двигателем вместо обычного винта.

По информации источника, точно марку дрона установить не удалось, так как его обломки сильно обгорели после попадания российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

Размер нового дрона ВСУ составляет 3,5 метра на 2,5 метра. Летательный аппарат может достигать скорости до 500 километров в час, а также способен нести боевую часть весом от 100 килограммов. Дальность применения беспилотника составляет до 700 километров.

Зеленский назвал новое оружие «инструментом возмездия»

В конце августа Украина впервые применила против России новое оружие — ракету-дрон «Паляниця». Об этом во время мероприятия, приуроченного ко Дню независимости страны, заявил президент Владимир Зеленский.

Фото: Telegram-канал Mash

«Сегодня произошло первое успешное боевое применение нашего нового оружия абсолютно нового класса — украинской ракеты-дрона "Паляниця". Это наш новый инструмент возмездия», — заявил Зеленский. Он поблагодарил разработчиков, производителей и бойцов ВСУ. «Мы знаем, что России будет сложно сказать, что именно прилетело, и трудно противодействовать», — убежден политик.

Украинский лидер добавил, что цель ракеты-дрона была поражена, однако не стал уточнять, о каком объекте идет речь и где он расположен.

США не разрешают Украине бить по территории России американским оружием

Также в конце августа в Пентагоне высказались о разрешении Украине наносить удары по российской территории американским оружием. В частности, там отметили, что у Пентагона все еще остались вопросы по поводу наступления ВСУ в Курской области.

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У американских чиновников сформировалась позиция, согласно которой, если Украине не разрешат атаковать Россию американскими ракетами, отношения с Москвой можно будет «перезагрузить». Кроме того, в США сомневаются, что переданные в рамках военной помощи системы способны поразить российские стратегически важные объекты, поскольку те отдалены от линии боестолкновения.

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      Маргарита Миронова
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