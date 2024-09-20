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07:23, 20 сентября 2024Россия

В Госдуме ответили на предложение Польши передать часть Крыма под мандат ООН

Депутат Госдумы Ивлев предложил передать под мандат ООН часть Польши

Фото: РИА Новости

Польше стоит отдать земли, которые ранее принадлежали Германии, под мандат Организации объединенных наций (ООН). С таким предложением выступил депутат Госдумы, генерал майор запаса Леонид Ивлев, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал предложение Варшавы. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для «подготовки честного референдума» о статусе полуострова. По его мнению, эту процедуру можно отложить на 20 лет.

«Крым исторически и по праву является российской территорией, мы живем на своей земле, чего не скажешь о поляках. Пусть Сикорский вспомнит о переданных Польше по решению [Иосифа] Сталина землях Пруссии, Силезии, Померании, Восточном Бранденбурге, вольном городе Данциге», — сказал депутат.

Он предложил не только передать принадлежащие Германии земли Польши под мандат ООН, но и провести там референдум.

На предложение отреагировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что российские регионы не являются предметом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Тем временем в Киеве также высказались против идеи Сикорского. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал предложение, заявив, что Крым якобы является украинским, а Россия нарушила международное право и должна ответить за это.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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