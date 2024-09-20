В Госдуме ответили на предложение Польши передать часть Крыма под мандат ООН

Депутат Госдумы Ивлев предложил передать под мандат ООН часть Польши

Польше стоит отдать земли, которые ранее принадлежали Германии, под мандат Организации объединенных наций (ООН). С таким предложением выступил депутат Госдумы, генерал майор запаса Леонид Ивлев, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал предложение Варшавы. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для «подготовки честного референдума» о статусе полуострова. По его мнению, эту процедуру можно отложить на 20 лет.

«Крым исторически и по праву является российской территорией, мы живем на своей земле, чего не скажешь о поляках. Пусть Сикорский вспомнит о переданных Польше по решению [Иосифа] Сталина землях Пруссии, Силезии, Померании, Восточном Бранденбурге, вольном городе Данциге», — сказал депутат.

Он предложил не только передать принадлежащие Германии земли Польши под мандат ООН, но и провести там референдум.

На предложение отреагировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что российские регионы не являются предметом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Тем временем в Киеве также высказались против идеи Сикорского. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал предложение, заявив, что Крым якобы является украинским, а Россия нарушила международное право и должна ответить за это.